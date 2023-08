IndoVino - Gioco degustazione con vini locali

IndoVino

Vieni a metterti alla prova in questo gioco-degustazione!

Se i vini non sono il tuo forte, non ti preoccupare, ci saranno anche dell'ottima birra, taglieri di salumi, arrosticini, musica live, street food e non solo.

Sarà possibile degustare i migliori vini forniti da Tenuta Baron - viticoltura sostenibile.

Direttamente da Ramon di Loria, alla spina, I Soci dea Birra !

Fame? Arrosticini, taglieri e i fantastici panini de La Tana del Lupo.

Ad accompagnare l’evento la musica dei The Simple Band

Dove e quando?

Parco Naturale del Muson, Loria. Un’ampia oasi verde immersa nella natura, all’allestita con luci e decorazioni ad hoc per l’evento.

Viottolo Strada Bassa, 31037 Loria Tv

Sabato 2 Settembre dalle ore 18.00

INFO:

3395472609

new.projects.time@gmail.com

Ingresso gratuito.

Per partecipare al gioco, iscrizioni in loco!