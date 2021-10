"Inferno": ecco la nuova escape park experience in edizione notturna

Quando Dal 29/10/2021 al 01/11/2021 turni di 60 minuti dalle 17:30 alle 02:30

Prezzo da 1 a 3 partecipanti: Il costo è pari a € 30 a persona per ogni turno di gioco. Da 4 a 6 partecipanti: Il costo è pari a € 25 a persona per ogni turno di gioco. da 7 a 10 partecipanti: Il costo è pari a € 20 a persona per ogni turno di gioco.