"Inferno", la nuova escape park experience in edizione notturna

Dopo il grande successo di Halloween, l'Escape Park Experience INFERNO ritorna in edizione invernale all'interno del suggestivo parco di Villa Galvagna Giol con gli attori della Streben Teatro.



Edizione limitata (sempre rigorosamente in notturna) per il weekend del 15 e 16 gennaio 2022.



Non perdete quest'occasione unica e prenotate il vostro gruppo:



- dal sito: https://www.escapeparkexperience.com/inferno

- tramite email: info@escapeparkexperience.com

- al numero: 392 1953869



Riuscirete a fuggire dall'INFERNO in meno di 60 minuti?



Vi aspettiamo... ??