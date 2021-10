Inferno e Paradiso - la nascita della sensibilità moderna

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Mogliano Veneto, con la collaborazione dell’Associazione Centro Artistico Culturale G.B. Piranesi, intende proseguire il percorso che connette la città all’arte e alla vita culturale internazionale. In questo contesto nasce e si sviluppa l’idea di dar vita alla rassegna che prende il titolo di Inferno Paradiso - La nascita della sensibilità moderna dedicata alle figure di Dante Alighieri, Gustave Doré e Francisco Goya, geni della cultura che si sono cimentati nella grande sfida di tradurre in immagini, poesia e letteratura la potenza dei sentimenti e pensieri.

Il 30 OTTOBRE alle 10:30, presso il Brolo - Centro d'Arte e Cultura di Mogliano Veneto sarà inaugurata la mostra Gustave Doré illustra il Poema Dantesco che, nell’ambito delle celebrazioni dedicate al 700° anniversario della scomparsa di Dante Alighieri (1265-1321), comprenderà 93 stampe in xilografia realizzate da Gustave Dorè (1832-1883) rappresentanti la Divina Commedia.



La rassegna, che si protrarrà da ottobre 2021 a dicembre 2022 attraverso numerosi appuntamenti, si pone l’obiettivo di presentare le molteplici traduzioni espressive della potenza visionaria di alcuni geni della cultura e propone una riflessione che parte dalla Divina Commedia e si sviluppa fino ad oggi, consentendo ai cittadini, ai giovani, agli studenti, agli esperti ed agli appassionati d’arte d’immergersi in opere non più percepite ma vissute: un’ulteriore occasione per la città di Mogliano Veneto di ritornare alla vita culturale internazionale e di comunicare letteratura e arte.

