Infiniti close2u: il virtual tour dal successo mondiale

infiniti, brand di design leader nella produzione di sedute e arredi per la collettività e la casa, ha organizzato la fiera virtuale CLOSE2U che ha avuto luogo il 3, il 4 e il 5 novembre per presentare in anteprima ai suoi clienti e alla stampa di settore i suoi prodotti della collezione 2020 – 2021. Il virtual tour del marchio di Castello di Godego è stato un vero successo: oltre 550 presentazioni per circa 300 ore di diretta live, e che ha coinvolto oltre 1500 persone in 50 stati diversi per il mondo. CLOSE2U è un evento unico nel suo genere, nato dalla necessità del brand di restare vicino alla propria community in un momento particolarmente delicato in cui, per necessità, le occasioni di incontro si sono inevitabilmente ridotte. Il marchio ha infatti riprodotto, all’interno di un’area virtuale, un vero e proprio stand fieristico in cui ha accompagnato i visitatori alla scoperta dei nuovi prodotti, proponendo così un’esperienza coinvolgente e interattiva. Con questo evento inoltre, infiniti si dimostra sempre attento ai progressi in campo tecnologico, sfruttando ogni tipo di opportunità pur di restare in contatto con tutti gli appassionati del mondo del design. “CLOSE2U è stato per davvero l’evento che desideravamo fosse” conferma Marco Ceccato, Sales-Marketing e Product Strategy director di infiniti. “Si è trattato di un incontro virtuale ma “umano”, una fiera digitale ma con modalità spiccatamente “di contatto”, visivo e vocale, di domanda e risposta, di dialogo e di sorrisi. Abbiamo creduto fosse bello mettere a disposizione tutto lo staff infiniti, il quale ha incontrato molti clienti e buyer provenienti da tutto il mondo, oltre a 40 giornalisti del settore design. Ovviamente non siamo così folli da preferire un evento virtuale ad un incontro reale: proprio per questo, ci auguriamo sinceramente che questa sia stata solo una parentesi che magari sfrutteremo ancora ma in modo diverso. Non dimentichiamo che incontrarsi per davvero, senza schermi di mezzo, è aria ed ossigeno, anche per infiniti”. Il virtual showroom sarà accessibile per dal 1 dicembre 2020 del marchio sul sito: infinitidesign.it

