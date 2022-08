"Innesta!": TEDxCastelfrancoVeneto e Sottosopra insieme per l’ultimo atto di un’estate di rigenerazione"

Innesta!, all’imperativo, è il nome e la missione di un nuovo festival culturale, frutto della collaborazione TEDxCastelfrancoVeneto e Sottosopra, che si terrà nella città murata dal 16 al 18 settembre. Le associazioni, che hanno animato l’estate castellana a giugno e a luglio, uniscono le loro forze per una tre giorni di cultura, spettacolo e benessere. Il nome scelto per l’evento rappresenta la volontà e il messaggio che TEDxCastelfrancoVeneto e Sottosopra desiderano trasmettere: due realtà che lavorando insieme, ne fanno nascere una terza, con forme e identità nuove, come una pianta che grazie a un innesto offre più risorse e più energia.

Il programma di Innesta! ospiterà musica, arte, talk e workshop, oltre ad aree per street food e bevande, grazie a diverse collaborazioni con realtà amiche della zona. L’evento è gratuito e si svolgerà, come i due precedenti, presso i giardini sud-ovest delle mura di Castelfranco, che saranno allestiti e animati in modo creativo nel corso dell'intero fine settimana. Innesta! è un richiamo alla natura e alla rigenerazione con l’ambiente e la crisi climatica che saranno ancora una volta tra i temi al centro dell’evento. Il nome è anche un’esortazione, perché la lotta per salvare il nostro pianeta ci vede necessariamente tutti coinvolti come individui.

Sabato sera, dalle 18:30, in uno dei momenti clou del weekend, l’attore e drammaturgo veneto Marco Paolini porterà in scena il suo spettacolo teatrale Antenati. Legato al progetto La Fabbrica del Mondo, Antenati ripercorre con tono epico-comico l’evoluzione della nostra specie attraverso l’incontro immaginato con i nonni dei nostri nonni. I temi di fondo di Antenati, che combaciano con quelli di Innesta!, sono l’evoluzione e l’ecologia. I fatti e i problemi del presente si legano ai problemi del passato, colli di bottiglia dell’evoluzione, difficoltà e pericoli attraversati in 200.000 anni dai nostri antenati, che Paolini definisce per questo dei "funamboli". Il biglietto per lo spettacolo è acquistabile a pagamento online.

"Come Sottosopra abbiamo pensato che fosse necessario, a noi come gruppo e a noi come cittadini, cooperare con altre realtà del territorio; da questa nostra esigenza è nata la partnership con i ragazzi di TEDxCastelfrancoVeneto” riassume Matteo Mazzocca, presidente di Sottosopra. "Castelfranco” continua Mazzocca “è nel suo piccolo una fucina di idee e l’obiettivo, assieme a TEDxCastelfrancoVeneto, è quello di raggrupparle e metterle in atto. Al centro di Innesta! c’è sempre la tematica della rigenerazione espressa in modo non convenzionale ma inclusivo, perché questo tipo di evento è di tutti e per tutti”.

“Abbiamo risposto con entusiasmo alla proposta dei ragazzi di Sottosopra spinti dalla comune voglia di mettersi in gioco e fare la nostra parte” conferma la vice presidente di TEDxCastelfrancoVeneto, Chiara Folli. “Innesta! è il risultato di una collaborazione importante e di valore per la città, nata tra le due realtà giovanili più attive di Castelfranco che condividono obiettivi e visioni”. L’evento di settembre, spiega Folli, "vuole promuovere la rigenerazione urbana e culturale del territorio e offrire occasioni di riflessione e confronto ai cittadini in modo multiforme e dinamico”. Commenta il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon: “Avevamo già avuto modo di apprezzare il valore e la qualità di queste due giovani associazioni – Sottosopra e TEDxCastelfrancoVeneto – ed ora che le loro forze si sono unite, non vi è dubbio che le proposte saranno valide e stimolanti per tutta la comunità. A loro va il sentito ringraziamento dell’amministrazione comunale anche per la capacità di suggerire temi estremamente attuali in modo suggestivo e coinvolgente”.

Dello stesso parare l’assessore alla cultura, Roberta Garbuio: “Come amministrazione abbiamo messo a disposizione e attivato un angolo della città di Castelfranco finora mai utilizzato e insieme agli altri assessorati abbiamo dato il supporto necessario con l’obiettivo di trasformare al meglio la progettualità di questi ragazzi in un grande evento” commenta. “Sono convinta che ci sarà il giusto riscontro non solo da parte del mondo giovanile” continua Garbuio, “un plauso a questi giovani che grazie alla sinergia tra Sottosopra e TEDxCastelfrancoVeneto sono riusciti a ravvivare già due week end e sicuramente Innesta! confermerà il successo. Un protagonismo giovanile lodevole che cresce e si migliora di anno in anno, un vero e proprio festival di giovani, per i giovani e non solo”.

Nei prossimi giorni verranno annunciati tramite il sito e le pagine social dell’evento tutti gli altri ospiti e le attività previste nel ricco palinsesto.