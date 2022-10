Inquadra: "Fotografare il lavoro" - A tu per tu con con il fotografo Arcangelo Piai

Venerdì 14 riprendono gli appuntamenti di “Inquadra l’autore” organizzati dall’associazione Inquadra. Protagonista della serata sarà il fotografo professionista Arcangelo Piai che attraverso i suoi scatti ci farà scoprire cosa significhi “fotografare il lavoro”. È proprio il lavoro infatti l’ambito preferito da Piai che senza esitazione afferma: “A me piace documentare il lavoro! Dentro le industrie o nei cantieri dove abbondano polvere, rumore e fatica. Ma è qui, in questi luoghi, che amo stare, dove si produce qualcosa, e dove la mia curiosità e voglia di conoscere trova grandi soddisfazioni.”

Arcangelo Piai ha sempre affiancato la professione a progetti personali, realizzando vari libri e mostre. Non riesce a concepire il lavoro solo come semplice attività commerciale, ma ritiene indispensabili l'aggiornamento e la ricerca continui (non solo tecnica). Attualmente si occupa di fotografia industriale e paesaggistica oltre che di fotografia d'architettura e documentazione storico/artistica. Le sue immagini, realizzate nelle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, hanno dato un contributo importante per la promozione Unesco di questo territorio nel 2019.

Nel dicembre 2021 ha ottenuto la certificazione Europea QEP (Qualified European Photographer) per la fotografia industriale, qualifica che premia l’eccellenza dei migliori fotografi professionisti europei.

Inizio ore 20:45. Ingresso libero.