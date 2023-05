“Inquadra l’autore” - Ecco il fotografo di fama internazionale Gabriele Micalizzi

Venerdì 12 maggio nuovo imperdibile appuntamento di “Inquadra l’autore” organizzato dall’associazione Inquadra. Protagonista della serata sarà il fotografo di fama internazionale Gabriele Micalizzi che racconterà, grazie alla sua esperienza diretta, cosa significhi essere un fotoreporter di guerra. Lo farà grazie ai suoi lavori, realizzati nelle zone più “calde” del pianeta, partendo dalle “Primavere arabe”, passando per Libia, Iraq, Afghanistan e arrivando alla attuale guerra Ucraina. I suoi reportage, da Mariupol sulla distruzione del teatro e sui sotterranei delle acciaierie Azovstal, sono stati trasmessi da Piazza Pulita su La 7. Per il lavoro svolto in Donbass ha vinto, insieme al collega Luca Steimann, la 62a edizione del Premiolino.

“Per noi è un onore avere ospite un fotografo come Gabriele Micalizzi. Poter vedere il suo lavoro e conoscere la sua esperienza direttamente, in un momento in cui ogni informazione viene veicolata da vari canali mediatici, è qualcosa di prezioso e raro – afferma Andrea Armellin, presidente dell’Associazione Inquadra -. Gabriele fa parte di una nuova generazione di fotografi italiani che continuano nonostante i pericoli a voler raccontare in prima persona e con eccellenti risultati i conflitti che ancora scoppiano nel mondo. A nome di tutti i soci di Inquadra, vorrei ringraziare l’Amministrazione Comunale di Conegliano e tutti i nostri sostenitori per la preziosa collaborazione che ci ha permesso di realizzare questa serata. Un’occasione da non perdere.”

L’incontro si terrà presso l’Auditorium Dina Orsi di Conegliano, con inizio ore 21:00. Gabriele Micalizzi è un fotoreporter italiano. Collabora con testate nazionali e internazionali come New York Times, The Guardian, Internazionale e Wall Street Journal. È fondatore del collettivo Cesura. I suoi reportage si concentrano soprattutto sull’analisi della condizione sociale delle persone e sul rapporto che esse hanno con il contesto in cui vivono. Nel 2011 Micalizzi inizia a documentare gli eventi legati alle “Primavere arabe”. Negli anni seguenti si reca in Libia, Iraq e Afghanistan. Documenta inoltre la pandemia Covid-19 in Italia, soprattutto a Bergamo e nell’intera Lombardia, e nel 2022 la guerra in Ucraina.

Inquadra

Nata nel 2008 nella città del Cima come gruppo informale di fotografi, nel 2021 Inquadra si è costituita in associazione APS riconosciuta e conta oltre un centinaio di soci. Al suo attivo annovera incontri di confronto con fotografi, proiezioni estive di multivisioni, serate dedicate alle proiezioni di foto di viaggio, corsi di fotografia di vario tipo e gite fotografiche.

Per informazioni: www.inquadra.info

inquadraconegliano@gmail.com

Facebook e Instagram @Inquadraconegliano