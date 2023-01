“Inquadra l’autore”: Pierpaolo Mittica presenta “Living Toxic”

In programma per venerdì 13 gennaio il prossimo appuntamento di “Inquadra l’autore”, con protagonista Pierpaolo Mittica, organizzato dall’Associazionemfotografica Inquadra Aps di Conegliano (TV). Il pluripremiato fotografo professionista sarà a Conegliano per presentare il suo progetto “Living Toxic”: un viaggio nei luoghi più inquinati al mondo. Con questo lavoro, tuttora in corso ma già molto corposo, Pierpaolo Mittica vuole focalizzare l'attenzione sull'errato sfruttamento delle risorse della Terra e sugli enormi costi sociali, ambientali e sanitari che devono essere sostenuti dopo i gravissimi disastri avvenuti per esempio a Fukushima e a Chernobyl.

Pierpaolo Mittica è un fotografo e filmmaker pluripremiato e conosciuto a livello internazionale. Le sue foto sono state esposte in Europa, Stati Uniti e Cina, e pubblicate da quotidiani e riviste italiani e stranieri, tra cui L’Espresso, Repubblica, Corriere della Sera, Spiegel e Newsweek. Ha ricevuto più di 50 premi internazionali e ha realizzato tre documentari, tra cui “Living Toxic”. Inquadra. Nata nel 2008 nella città del Cima come gruppo informale di fotografi, nel 2021 Inquadra si è costituita in associazione APS riconosciuta e conta oltre un centinaio di soci. Al suo attivo annovera incontri di confronto con fotografi, proiezioni estive di multivisioni, serate dedicate alle proiezioni di foto di viaggio, corsi di fotografia di vario tipo e gite fotografiche.

Ingresso libero secondo normativa Covid vigente.

Per informazioni:

www.inquadra.info

inquadraconegliano@gmail.com

Facebook e Instagram @Inquadraconegliano