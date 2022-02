Insegnare ai giovani a prendere le decisioni giuste

Una guida basato sul buon senso per istruire i giovani a fare scelte migliori.



Poiché i bambini di oggi diventeranno la civiltà di domani, i volontari della Fondazione La Via della Felicità tengono seminari ed eventi per aiutare genitori, insegnanti ed educatori a crescere i giovani con il codice morale basato sul buon senso, La Via della Felicità.



Il sessantacinque per cento dei giovani dai 13 ai 17 anni afferma che nelle scuole c'è "molto" o "una discreta quantità” di imbrogli. Il trenta per cento degli alunni di prima e seconda media è vittima di bullismo. Il 42% degli adolescenti e dei preadolescenti (di età compresa tra 10 e 17 anni) è stato esposto alla pornografia online.



Oltre alle influenze all'interno della comunità, i giovani di oggi sono soggetti a un assalto di messaggi negativi attraverso i media e l'intrattenimento, che minacciano di minare il loro benessere.



Concetti di moralità pratica e di condotta corretta vengono insegnati troppo raramente ai nostri giovani, lasciandoli alla deriva senza una bussola morale.



La Via della Felicità è uno strumento efficace per combattere quelle influenze negative e ripristinare la fiducia, l'onestà e la decenza. Si tratta di una guida al buon senso per vivere meglio, che può fornire degli strumenti facili da imparare e adatti ai giovani, di cui hanno bisogno per vivere in armonia tra loro e un fondamento morale che useranno per il resto della loro vita. Ovunque il libro sia stato utilizzato, i genitori hanno riportato miglioramenti significativi nella condotta, nell'atteggiamento e nella cooperazione dei loro figli.



Il risultato è un ambiente domestico e scolastico più positivo e una comunità più sicura per tutti.



Come affermato dall’autore L. Ron Hubbard ne La Via della Felicità: "È in te il potere di indicare la strada per una vita meno pericolosa e più felice".



Ecco perché i volontari hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito che presenterà questo programma e che si terrà Lunedì 14 Febbraio alle ore 20:30. Il webinar verrà tenuto dal Dott. Giampaolo Pinto e avverrà attraverso la piattaforma ZOOM.



Per iscrizioni o per maggiori informazioni scrivere a italialaviadellafelicita@gmail.com .







La Via della Felicità