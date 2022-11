"Insieme oggi cambiamo il domani": i cioccolatini della ricerca di Fondazione AIRC tornano nelle piazze

In occasione dei Giorni della Ricerca, in corso fino al 16 novembre. Fondazione AIRC accende i riflettori sull’universo cancro con un ricco programma di iniziative per informare il pubblico sui più recenti progressi della ricerca oncologica e raccogliere nuove risorse da destinare al lavoro dei ricercatori.

OGGI CAMBIAMO IL DOMANI è il claim dei Giorni della Ricerca per sottolineare la centralità della scienza e la necessità di sostenere i ricercatori per individuare le cure più efficaci di domani. I numeri confermano che il ruolo della ricerca è centrale grazie al lavoro dei ricercatori e agli investimenti di AIRC. Il cancro oggi è ancora un’emergenza: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 377.000 nuovi casi di tumore, più di 1000 al giorno, e sono state stimate 181.330 morti. AIRC è la risposta per circa 5.000 ricercatori cui, nel solo 2022, ha destinato oltre 136 milioni di euro. Anche grazie a questo straordinario impegno, frutto delle donazioni dei sostenitori, il nostro Paese si mantiene al vertice in Europa per numero di guarigioni: oggi 3,6 milioni di cittadini hanno superato una diagnosi di cancro, con un incremento del 36% rispetto a soli dieci anni fa. E in molti casi i pazienti sono tornati ad avere un’aspettativa di vita paragonabile a quella di chi non si è mai ammalato. (Fonte: I numeri del cancro in Italia, 2021 a cura di AIRTUM, AIOM, Siapec e Passi).

Sabato 12 e domenica 13 novembre in migliaia di piazze italiane i volontari AIRC distribuiscono I Cioccolatini della Ricerca insieme a una Guida con informazioni sui traguardi e sulle prossime sfide per la cura delle metastasi e per i tumori cerebrali. “La ricerca si sta concentrando sui temi più complessi, quali la malattia metastatica, i tumori rari, la resistenza alle terapie convenzionali e i tumori di cui sappiamo meno, come per esempio quelli cerebrali – spiega Federico Caligaris Cappio, Direttore Scientifico Fondazione AIRC –. Approfondire la nostra conoscenza su questi argomenti è indispensabile per arrivare a rendere tutti i tipi di cancro più curabili. Decodificare la complessità del cancro significa migliorare le terapie e offrire un futuro migliore ai pazienti perché la ricerca di oggi è la medicina di domani. Con questa visione AIRC continua a progettare nuovi programmi, nuovi piani e nuove strategie per tenere fede alla propria missione: trovare la cura del cancro attraverso la ricerca”.

Saremo presenti anche a

TREVISO CITTA’:

c/o Store Coin (Corso del Popolo 42), SABATO e DOMENICA; Piazza Monte di Pietà, SABATO e DOMENICA; Porta San Tomaso, SABATO e DOMENICA

PROVINCIA:

ARCADE - Piazza Vittorio Emanuele (di fronte alla Chiesa), DOMENICA; BREDA DI PIAVE - via Trento e Trieste (di fronte alla Farmacia Bruscagnin), SABATO; CASALE SUL SILE - Piazza all'Arma dei Carabinieri, SABATO e DOMENICA; CAVASO DEL TOMBA - di fronte alla Chiesa, DOMENICA; CESSALTO - Piazza Martiri della Libertà, DOMENICA; CONEGLIANO - via Mazzini (sotto la scalinata degli Alpini), SABATO e DOMENICA; LOVADINA - Piazza della Repubblica, DOMENICA; MOGLIANO VENETO - Piazza dei Caduti (di fronte al Municipio), SABATO e DOMENICA; MONTEBELLUNA - Loggia dei Grani, SABATO; MOTTA DI LIVENZA - Piazza Luzzatti, SABATO mattina e DOMENICA mattina; OLMI - Parcheggio fronte Chiesa (via Postumia Ovest), DOMENICA; PONZANO VENETO - frazione Paderno: Piazza Aldo Moro (fronte pizzeria da asporto), SABATO mattina e DOMENICA mattina; POSSAGNO - Località alla Croce, SABATO; POSSAGNO - Piazzale del Tempio, SABATO pomeriggio e DOMENICA; SAN BIAGIO DI CALLALTA - Via Postumia Centro (di fronte alla Farmacia Bellavitis), DOMENICA; SPRESIANO - Piazza Luciano Rigo, DOMENICA; VITTORIO VENETO - Piazza del Popolo, SABATO; ZERO BRANCO - Piazza Umberto I, SABATO.