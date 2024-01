Fabrica - Institute for Postnatural Studies - Yuri Tuma

Giovedì 1 febbraio alle 19.00 Yuri Tuma, artista multidisciplinare brasiliano e co-fondatore dell’Institute for Postnatural Studies, sarà a Fabrica per una conferenza dal titolo “Listening to Postnature”.



Durante l’incontro, l’artista svilupperà diversi approcci, sia teorici che pratici, per facilitare la nostra comprensione dell’ambiente che ci circonda. Si soffermerà in particolare sul Fonocene, descritto da Donna Haraway e Vinciane Despret come una possibile era del suono, in cui l'ascolto viene rivendicato come veicolo per accedere a nuovi modi di abitare il territorio nell’attuale situazione di crisi climatica. Da questa prospettiva, le nuove ecologie di convivenza sono basate sull’ascolto attivo delle voci di coloro che ci circondano, umani e non umani, artificiali e organici, immaginari e reali. La ricerca, la registrazione sul campo e l’arte sonora diventano importanti pratiche artistiche e performative per allontanarsi dalla supremazia del visivo e praticare l’empatia, la cura e la sensibilità verso “l’altro”.



La pratica artistica di Yuri Tuma è focalizzata sulla rivalutazione del binomio uomo/animale imposto dalla scienza e dal pensiero occidentale attraverso installazioni, sound art e performance.



All'inizio del 2020 Yuri Tuma fonda l'Institute for Postnatural Studies (IPS) a Madrid, un centro di sperimentazione che si concentra sul rapporto tra la pratica artistica contemporanea e la necessaria revisione del concetto di natura. Grazie ad una rete di artisti e ricercatori, l'Istituto sviluppa ricerche a lungo termine focalizzate su temi quali ecologia, convivenza, politica e territorio, che assumono forme diverse: seminari, mostre e residenze di sperimentazione accademica e artistica.



Yuri Tuma coordina inoltre “Cthulhu Books”, il progetto editoriale del centro il cui obiettivo è di immaginare nuovi mondi e possibili futuri per il pianeta.



Dal 2021 lavora a programmi educativi e di mediazione presso istituzioni spagnole, fra cui il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Matadero, La Casa Encendida e INLAND.



La conferenza di Yuri Tuma fa parte del programma di residenza “Co-Ecologies” curato da Carlos Casas. Yuri guiderà inoltre i giovani residenti di Fabrica in un workshop sperimentale dal titolo “Xenoplay”.



Ingresso libero

Conferenza in lingua inglese



Fabrica

Via Postioma, 54/F

Catena di Villorba (TV)



Per maggiori informazioni:



0422/516340