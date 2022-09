Instresco: "Dal biennio rosso alla marcia su Roma"

Doppia presentazione delle pubblicazioni “Nord Est 1919-1922 fra guerra, rivoluzione e reazione” (edito il Mulino 2022) e “1919-1922. Il Veneto in bianco, rosso e nero” (Venetica 2021), legata dal fil rouge della riflessione storica che va dal biennio rosso alla marcia su Roma, per la tradizionale Settimana degli Archivi Storici della CGIL. L’appuntamento con la storia, promosso da CGIL e SPI CGIL di Treviso e l’Istituto per la storia della Resistenza e della Società contemporanea della Marca Trevigiana ISTRESCO, è in programma venerdì 30 settembre alle ore 17 all’Auditorium CGIL di via Dandolo a Treviso.

Introducono l’iniziativa il segretario generale dello SPI CGIL di Treviso, Vigilio Biascaro, e il presidente di ISTRESCO, Amerigo Manesso, per passare poi la parola ai curatori delle due pubblicazioni, rispettivamente agli storici Lucio De Bortoli e Giovanni Sbardone che discuteranno di quel particolare periodo della storia italiana in chiave veneta con Alessia Visentin e Paolo Oliva.

Con l’occasione della Settimana degli Archivi Storici la CGIL e lo SPI CGIL trevigiani riaprono e rilanciano l’attività della Biblioteca di via Dandolo. Inaugurata nell’ottobre 2019, la Biblioteca CGIL, in rete con il sistema nazionale degli archivi storici, biblioteche e centri di documentazione della CGIL e con il polo bibliotecario del Veneto, mette a disposizione per la consultazione e il prestito oltre 2.500 titoli che trattano di politica, economia, femminismo, scienze sociali, storia e azione del sindacato, attualità e narrativa. Tra questi, anche i 20 volumi della collana edita con ISTRESCO per dar voce e risalto al territorio, privilegiando il punto di vista del mondo del lavoro e del tessuto sociale attraverso le vicende dei suoi protagonisti. Consultabili in loco, poi, anche i numerosi documenti dell’Archivio Storico della Camera del Lavoro di Treviso.