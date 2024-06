Intavolando nel parco - 3^ edizione

E’ in arrivo la terza edizione di “Intavolando nel parco”, l’evento estivo con cui i dieci ristoratori del gruppo “Intavolando” si presentano uniti sullo stesso palcoscenico, animati dalla voglia di fare festa per celebrare i piaceri della buona tavola. La data prescelta quest’anno è lunedì 29 luglio, nella grande oasi verde del ristorante “La Cucina di Crema”, a Giavera del Montello (TV). Lo chef patron Valter Crema accoglie per il terzo anno consecutivo i nove colleghi di “Intavolando” e tutti si esibiranno in diretta davanti al pubblico, sotto la direzione artistica e organizzativa di Maurizio Potocnik.

“Intavolando” è un’associazione nata una quindicina di anni fa; dal 2021 ha attuato di progetto di rilancio, coordinata dall’esperto enogastronomo, nonché editore e musicista Maurizio Potocnik Reeds. I dieci ristoratori veneti si propongono quali artefici di un movimento che valorizza e diffonde la cultura dell’accoglienza, del cibo e del vino in un territorio che si estende tra il Piave, il Montello, i colli asolani e le Colline del Prosecco Superiore patrimonio Unesco.

La festa nel parco è l’evento annuale di punta del gruppo, che ospiterà il 29 luglio anche altri maestri del gusto, autori di produzioni gastronomiche di altissimo livello, pregevoli aziende vinicole nonché il veronese Stefano Miozzo, pluricampione del Mondo della pizza classica e in pala, presente con una selezione delle sue specialità gourmet. I ristoratori creeranno un ricco percorso di degustazione, scandito da ben venti piatti diversi, preparati tutti con la formula dello show cooking, ossia eseguiti davanti agli ospiti. Ogni banco d’assaggio del cibo sarà abbinato ad una casa vinicola.

Ecco i cavalieri di “Intavolando”, i cuochi all’opera e gli abbinamenti ristorante - azienda vinicola: Ristorante B&B Andreetta (Rolle di Cison), chef Anna Andreetta e cantina Borgo Antico - Viticoltori Conegliano; Alla Pergola da Livio (Saccol di Valdobbiadene), chef Livio De Stefani e cantina Agostinetto Maria Vittoria - San Pietro di Barbozza; Locanda Solagna (Vas, Belluno), chef Ermanno Ongaro, patron Andrea Riboni e cantina Italo Cescon -Roncadelle di Ormelle; Locanda da Condo (Col San Martino), chef Enrico Canel e cantina Foss Marai Spumanti – Guia di Valdobbiadene; La Cucina di Crema (Giavera del Montello), chef Valter Crema e cantina Vinicoltura Le Rughe – Conegliano; Osteria Jodo (Maser), chef Marco Bonotto e birrificio 32 Via dei Birrai – Pederobba; Da Ugo (Bigolino di Valdobbiadene), chef Edoardo Agostinetto e cantina della fattoria sociale Colle Regina – Farra di Soligo; Tino Traghetto (Roncadelle di Ormelle), chef della brigata di cucina e cantina Conte Manlio della Frattina – Frattina di Pravisdomini; Borsa Bistro’ (Castelfranco Veneto) chef/headbarman Simone Baggio e cantina Andreola Eroico in Valdobbiadene – Col San Martino.

Sul green carpet della festa montelliana sfileranno anche le ostriche del Delta del Po “I Gioielli di Lucrezia”, i cocktail di Simone Baggio del Bistrò Alchimista, il campionissimo della pizza Stefano Miozzo con le sue pizze “mondiali”, Dersut Caffè e le sue pregiate miscele. Non mancheranno anche quest’anno gli ospiti speciali ad arricchire il parterre del gusto: il Consorzio di tutela della Casatella Trevigiana DOP; la Strada del Vino Montello e Colli Asolani, la premiata norcineria Dai Rossi e il pregiato Olio di Maser frantoio Michele Callegari. Partner dell’evento la Concessionaria Carraro – Mercedes. Dulcis in fundo la presenza di altri “amici” dell’associazione “Intavolando” quali Pregis, Tecno Clean, Banca Prealpi SanBiagio, Pd Distribuzione. La festa dalle ore 19.30 alle 24 sarà animata dalla selezione musicale curata dal dj Alfred Azzetto. Per l’occasione sarà gradito l’abito elegante.

Ingresso 60 euro; informazioni e prenotazioni con prevendita dei biglietti presso i dieci ristoranti di “Intavolando” e nel sito www.intavolando.it | T. 0422776042.