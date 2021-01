Intelligenza artificiale: dall’era dell’archivio all’era dell’oracolo

Cos’hanno in comune un filosofo e un designer?



Se il filosofo è Cosimo Accoto e si occupa di filosofia dell’automazione e tecnologie digitali e il designer è uno come Lorenzo Ruggieri da sempre impegnato nel campo dell’Internet of Things allora il punto di contatto è l’Intelligenza Artificiale.



Per scoprire cosa avranno da dirsi - e da dirci – non resta che seguire la conversazione in diretta streaming su Facebook.



Un incontro che nello spirito dell’agorà di A.I.A. vuole coinvolgere anche il nostro pubblico che potrà porre domande in diretta ai nostri ospiti.



INTERVENGONO:



COSIMO ACCOTO, filosofo, saggista e culture innovation advisor, Connection Science Fellow al MIT di Boston, autore de Il mondo ex machina. Cinque brevi lezioni di filosofia dell’automazione (Egea, 2019);



LORENZO RUGGIERI, designer e imprenditore, esperto di Internet of Things, fondatore di Narai azienda di consulting nel campo del design, già Design Manager di H-Farm, docente presso il Politecnico di Milano e l’Istituto Europeo di Design. Attualmente è Expert Associate Partner, Innovation presso Bain & Company.



Modera: Luciano Franchin.