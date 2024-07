Intelligenza artificiale e gusto: una fucina di idee

Se ne parlerà lunedì 22 luglio, dalle 19 alle 22, ad Asolo, presso la sede CNA di viale Enrico Fermi 37. L’iniziativa è organizzata da CNA Asolo all’interno dello storico format “Fucina del Gusto” attraverso cui l’Associazione di categoria artigiana promuove il territorio e le sue specificità artigianali, culturali ed enogastronomiche. Di fronte allo sviluppo dirompente di questa nuova tecnologia sorgono molte domande, sia sul fronte etico-valoriale che su quello dell’innovazione dei processi aziendali e della promozione.

«L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando molti settori, compreso l’artigianato. E noi accettiamo le sfide – afferma Francesco Pilotto, presidente di CNA Asolo -. È fondamentale che le risorse a disposizione siano destinate anche alle piccole imprese per affrontare adeguatamente il percorso di transizione».

Intanto, lunedì 22 si proverà a fare un po’ di chiarezza su questa nuova tecnologia che rivoluzionerà il modo di fare impresa come avvenne con l’avvento di internet. A portare il proprio know how e punto di vista sarà Stefano Schiavo, founder e CEO di Sharazad, società che si occupa di marketing strategico e innovazione aziendale.

Il suo contributo sarà quindi dibattuto con:

· Michele Zavarise, presidente di CNA Digitale Veneto,

· Enrico Moro, presidente di CNA Comunicazione e stampa Treviso.

Modera Gloria Spagnolo, responsabile dell’Area formazione di CNA territoriale di Treviso.

È prevista la visione di una performance prodotta con l’Intelligenza Artificiale. A metà programma ci sarà anche un momento conviviale.

L’iniziativa gode del patrocino dell’IPA Terre di Asolo e Monte Grappa e della Riserva della Biosfera del Montegrappa MAB UNESCO; del sostegno della Banca delle Terre Venete e dell’Ebav, l’Ente bilaterale dell’Artigianato Veneto.

L’iniziativa è a partecipazione gratuita, con richiesta di prenotazione chiamando lo 0423.55152 o scrivendo ad asolo@cna.it.