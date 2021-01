Intelligenza artificiale ed impresa: quali strategie per non essere esclusi

Nuovo appuntamento in streaming di A.I.A. Artificial Intelligence Agorà il 26 gennaio alle ore 21. Tema dell’incontro le strategie d’impresa per poter cogliere i frutti delle tecnologie che utilizzano l’Intelligenza Artificiale. L’A.I. può essere uno strumento in più che imprenditori e dirigenti d’azienda possono utilizzare per sostenere e far crescere il proprio business facendo fronte alle sfide di un mercato sempre più complesso.



Non si tratta di una cura miracolosa o di una tecnologia magica ma di una tecnologia che bisogna conoscere e comprendere. L’A.I. è una sfida che va affrontata facendosi le domande giuste. Ad esempio: in che modo l’Artificial Intelligence serve alle imprese e quali sono gli obiettivi da perseguire e con quale strategia? Come cambierà il mercato del lavoro e delle professioni? Ne parleremo in diretta sui nostri canali social.



INTERVENGONO:



Giuliano Rosolen, Presidente del comitato scientifico della Confederazione Nazionale dell’Artigianato della provincia di Treviso e amministratore delegato di Unimpresa, società di servizi per le imprese.



Alfonso Kratter, Imprenditore del settore metalmeccanico, presidente di Inoxveneta Spa. Da vent’anni si occupa di promozione dell’innovazione con incarichi in Unindustria Treviso, Treviso Tecnologia (oggi T2I) e nel Parco Scientifico Tecnologico Galileo.