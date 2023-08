Combinazioni Festival - Intelligenza artificiale e libertà, un legame complesso

incontro con Andrea Loreggia e Stefano Quintarelli



modera Francesca Iannelli



L'intelligenza artificiale e la libertà presentano un legame complesso. Considereremo l'impatto sociale ed economico dell'intelligenza artificiale, i bias e l'autonomia delle macchine. La personalizzazione dei contenuti e la privacy sono altre sfide: è necessario un approccio equo ed etico per gestire l'interazione tra libertà e intelligenza artificiale, preservando i diritti umani e le libertà individuali nell'era dell'intelligenza artificiale.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it / 3454813756



Andrea Loreggia è un ricercatore e inventore appassionato nel campo dell'intelligenza artificiale. Laureato in Informatica a Padova, ora assistente presso l'Università di Brescia, partecipa attivamente al dibattito pubblico per la divulgazione e lo sviluppo sostenibile della tecnologia.



Stefano Quintarelli, imprenditore informatico e professore, ex-deputato, è un pioniere nell’introduzione commerciale di Internet in Italia. Ideatore di SPID e membro del Gruppo di esperti di alto livello della Commissione UE per l'Intelligenza Artificiale, nel 2014 è stato nominato presidente del Comitato di indirizzo dell’Agenzia per l’Italia digitale dal Consiglio dei Ministri.



Francesca Iannelli, giornalista professionista, è la portavoce della Presidente di Area Science Park, ente nazionale di ricerca con sede a Trieste. Si occupa di comunicazione, media relations e organizzazione eventi. Ha lavorato per la Sissa e per il centro di ricerca Elettra Sincrotrone.