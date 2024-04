Intelligenza Artificiale - Oltre la paura

In vista della 57^ Giornata mondiale per le Comunicazioni Sociali del prossimo 21 maggio, la libreria Paoline propone una tavola rotonda sul tema dell'intelligenza artificiale. Nella sala della comunità della parrocchia di Dosson, Lorenzo Biagi, docente di Antropologia filosofica, e Stefano Didonè, docente di Teologia fondamentale, si troveranno a dialogare con la comunità e con i giovani delle parrocchie di Dosson e di Frescada su un tema quanto mai attuale e complesso. L’incontro, aperto al pubblico, si svolgerà alle 20.45 e avrà come scopo quello di indagare come gli algoritmi influenzino e influiscano nella nostra vita. Si rifletterà dunque su come l’intelligenza artificiale rappresenti sia una opportunità sia un rischio in relazione all’uso che ne viene fatto dall’uomo perché, riprendendo le parole del Papa nel suo messaggio “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana”: «Spetta all’uomo decidere se diventare cibo per gli algoritmi oppure nutrire di libertà il proprio cuore, senza il quale non si cresce nella sapienza. Questa sapienza matura facendo tesoro del tempo e abbracciando le vulnerabilità. Cresce nell’alleanza fra le generazioni». Questo appuntamento offre l'opportunità per approfondire in un dialogo intergenerazionale come l’intelligenza artificiale rappresenti un mezzo per comprendere il valore della fallibilità e imprevedibilità umana.