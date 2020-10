Opacità, neutralità, stupidità. Tre sfide per l'Intelligenza Artificiale

Il professor Marcello Pelillo sarà ospite martedì 27 ottobre alle ore 21.00 dell’Agorà virtuale di A.I.A. Il professor Pelillo ci parlerà di tre sfide cruciali per lo sviluppo dell’l’Intelligenza Artificiale riassunte in tre parole chiave: neutralità, opacità, stupidità. Marcello Pelillo è Professore Ordinario presso l’Università Cà Foscari di Venezia dove insegna Artificial Intelligence, algoritmi e strutture di dati. Pelillo è membro del Centro Europeo Interuniversitario di Ricerca - European Center for Living Technology e del Research Institute for Complexity di Venezia. Inoltre, è il direttore del Computer Vision and Pattern Recognition group da lui fondato nel 1995. L’incontro sarà visibile in streaming sulle pagine Facebook di A.I.A. – Artificial Intelligence Agorà e del Comune di Villorba.

Il successivo appuntamento è in programma:

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE ALLE ORE 21:00:

A.I. mobilità. Turismo e trasporti.

Intervengono:

Gianluca Pellegrini, giornalista e Direttore di Quattroruote;

Pierluigi Bonora, giornalista de Il Giornale, Responsabile del magazine online

Fuorigiri, Promotore di FORUMAutomotive, esperto di economia e automotive.