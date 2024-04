Gli studenti del liceo e dell’ Itis Max Planck danno voce alla memoria dei soldati Italiani (IMI) deportati nei lager nazisti dopo l’armistizio del 1943. Giunge alla terza edizione il progetto “Internati Militari Italiani, tracce di memoria” nato tre anni fa dalla collaborazione tra la scuola di Lancenigo, l’Associazione Nazionale ex-internati e il Comune di Villorba. Giovedì 18 aprile, alle 20.30, nella sala convegni di Villa Giovannina a Carità di Villorba, gli studenti presenteranno al pubblico i risultati della ricerca storica che fa luce sulle vicende e la fine di numerosi soldati italiani che dopo l’8 settembre hanno rifiutato di combattere a fianco dei nazi-fascisti e per questo sono stati catturati e deportati. Durante la serata gli studenti esporranno gli approfondimenti e le scoperte, risultato di un costante lavoro di ricerca svolto durante l’anno scolastico e gli anni precedenti. Verranno in particolare presentate le vicende vissute dagli Internati con alcuni riferimenti ai soldati di Villorba. Durante la serata interverranno, oltre alla dirigente dell’istituto Planck Emanuela Pol, la professoressa Silvia Pascale docente e storica trevigiana esperta nella ricerca sugli Imi e Orlando Materassi ex-presidente nazionale Anei. Entrambi gli esperti hanno seguito il lavoro di studenti e insegnanti sviluppando un progetto che ha l’obiettivo di rendere i giovani protagonisti e testimoni di un processo di costruzione di solidarietà e collaborazione tra i popoli mediante lo studio e l’approfondimento della ricerca storica. “Ancora una volta l’istituto realizza un’azione a servizio del territorio _dichiara la dirigente Emanuela Pol_ gli studenti del Planck e il comune di Villorba in sinergia fanno luce su una pagina di storia poco nota, focalizzando l’attenzione su persone comuni, i soldati villorbesi nel secondo conflitto mondiale”.

L’incontro è aperto alla cittadinanza, l’ingresso libero.