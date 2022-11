International Game Day @Your Library con la Tana Dei Goblin

Pronti a giocare? Sabato pomeriggio 12 novembre dalle 14.30 alle 18.30 la BRAT si trasformerà in un grande set per provare molti giochi in scatola grazie agli "spiegatori" della Tana dei Goblin di Treviso.

Sono invitati tutti i bambini e ragazzi da 4 a 14 anni per festeggiare al meglio l'International Games Day @ Your Library.

Mi raccomando prenotatevi, abbiamo 2 grandi turni di 2 ore che partono alle 14.30 e alle 16.30.

Per organizzare al meglio la giornata e l'uso dei tavoli gioco l'iscrizione è obbligatoria.

Tel. 0422658993 - brat@bibliotecatreviso.it



Piazza Rinaldi 1/B, 31100 Treviso