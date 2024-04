International Jazz Day al Biblio

Il Biblio onora l’international Jazz day con un concerto dal respiro internazionale, martedì 30 aprile dalle 19:30:



Makar Novikov è uno dei contrabbassisti più famosi nella scena jazz russa. Grande accompagnatore e virtuoso solista con un bellissimo suono, è stato il partner di molti famosi musicisti jazz, come: Jimmy Cobb, Clark Terry, Jimmy Heath, Kenny Baron, James Spaulding, Lew Tabakin, Debora Brown, Jimmy Greene, Gene Jackson, Steve Slagle, Giacomo Gates, Craig Handy, Gary Smulyan, Alex Sipiagin, Igor Butman e molti altri.



Ivan Farmakovsky, nato in una famiglia di artisti, studia musica dall’età di 5 anni. Nel 1988 ha studiato jazz presso il Gnessin State Musical College, parallelamente agli studi all’Accademia Russa di musica classica, segnalandosi come uno dei più talentuosi studenti.

Ha suonato col sassofonista russo Igor Butman, che gli ha permesso di entrare in contatto con il grande jazz internazionale e suonare come sideman con musicisti del calibro di Benny Golson, Curtis fuller, Randy Brecker, Bill Evans, Wynton Marsalis, Seamus Blake e molti altri.

Nel 2008 registra il suo album di debutto a New York: Next To The Shadow. Da allora ha suonato e registrato a livello internazionale, affermandosi come uno dei più importanti pianisti russi e collaborando con artisti di tutto il mondo. Di prossima uscita per l’etichetta Criss-Cross di New York la sua ultima registrazione in trio con Jack De Johnette alla batteria e Christian McBride al contrabbasso.



