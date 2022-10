International Piano Festival 2022/2023: concerto per violino e pianoforte

Domenica 30 ottobre 2022, ore 16:45



Concerto per Violino e Pianoforte

Darya List (Austria), violino

Aki Maeda (Giappone), pianoforte



presso l'Auditorium "Stefanini" Viale Terza Armata, 35 Treviso (Italy)



Programma

H. W. Ernst (1814-1865)

Etude No. 6 "The last rose of the summer"



N. Paganini (1782-1840)

Cantabile



N. Paganini (1782-1840)

Sonata per Violino e Chitarra Op. 3 No. 3



J. Brahms (1833-1897)

Sonata per Violino e Pianoforte Op. 108 No. 3



P. de Sarasate (1844-1908)

Zigeunerweisen





CURRICULUM

Darya List è nata a Vienna e ha ricevuto le sue prime lezioni di violino all'età di 4 anni presso il Jehuda-Halevi Center di Vienna. All'età di 7 anni è diventata la studentessa più giovane della “classe di talento” dell'Università di Arte e Musica di Graz e l'anno successivo si è trasferita a Vienna. Attualmente studia nella “classe di talento” con la Prof. Elisabeth Kropfitsch. Dal 2015 studia anche il violino barocco con Agnes Stradner, co-fondatrice del "Bach Consort".

Darya ha vinto diversi primi premi in Concorsi Nazionali e Internazionali: in Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Belgio, Romania, Croazia e Stati Uniti.

All'età di 11 anni ha eseguito il Concerto per violino di Paganini “La Campanella” nella famosa Weill Recital Hall della Carnegie Hall di New York. L'anno successivo è stata invitata a suonare al concerto di gala nella Great Hall della Carnegie Hall. Darya ha anche debuttato come solista nella Brahms Hall del Musikverein di Vienna, nella Konzerthaus di Vienna e nella Smetana Hall di Praga. Ha fatto il suo debutto orchestrale all'età di 8 anni con la NSO Berlin, suonando Introduzione e Tarantelle di Sarasate. Da allora ha suonato numerosi concerti di successo con orchestre in Europa, come la Slovak Sinfonietta, la Loh Orchestra Sondershausen, la Philharmonic Orchestra Kostroma, la State Bulgarian Philharmonic Vidin, l'Euro Sinfonietta Vienna, la Savaria Orchestra, la Philharmonic Orchestra Kharkov, la Karlsbader Orchestra Sinfonica, Orchestra Internazionale di Vienna, Capella Istropolitana, Orchestra Classica di Alessandria, Bach Consort Vienna e Orchestra del '700 Italiano.

Darya suona un violino di Ferdinando Landolfi (Milano 1761).



DIRETTORE ARTISTICO: Michele Della Ventura



INFO E PRENOTAZIONI

Ingresso singolo concerto

Ingresso Intero: € 10,00

Ingresso Ridotto: € 7,00



Le riduzioni sono riservate alle persone di età superiore ai 65 anni, agli Insegnanti di Musica e agli allievi iscritti ad Associazioni Musicali Private, a Scuole Medie a Indirizzo Musicale, a Licei Musicali e a Conservatori e Istituti Musicali.



CALENDARIO DEL FESTIVAL https://www.studiomusicatreviso.it/IPF_2022/piano_festival.php



ACCADEMIA MUSICALE “STUDIO MUSICA”

Via Andrea Gritti, 25 - 31100 Treviso

Tel. (+39) 0422.346704 - (+39) 338.2207558

studiomusica.treviso@gmail.com

Web site: www.studiomusicatreviso.it



I biglietti sono disponibili e possono essere acquistati anche presso il NEGOZIO di articoli mediorientali "ROBE TURCHE" (aperto nei pomeriggi dal martedì al sabato, ore 16-19.30)

Via Canoniche, 8 - 31100 Treviso (alle spalle di Piazza Duomo)

Tel. 3914360734



