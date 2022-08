Prezzo non disponibile

InTheLoop - Apericena in vigna - Degustazione

Giovedì 25 Agosto 2022

Secondo evento degustazione dell'estate con DJ SET live targato #intheloop

In uno scenario incantevole, dove tutto profuma di vino, di sapori preziosi e tradizioni! Immersi nel verde delle colline trevigiane!

UN GIOVEDÌ SERA DIFFERENTE!

________________________________

?Dalle 19 in poi potrete degustare i vari prosecchi BIOLOGICI della casa uniti ai Bitters e al nuovissimo Gin della Vigna!

Affiancati da corners food&drink

DJ Set by Gianfranco Amodio

WINE TASTING & DJ SET LIVE

Il tutto accompagnato dalle varie prelibatezze della casa.

________________________________

EVENTS PARTNERS:

FB TANKS

Club Ambasciatori dell'Italico

G. & P. Garbellotto S.p.A.

Artesi Agha Ardeco

________________________________

- EVENTO A NUMERO CHIUSO -

SOLO SU PRENOTAZIONE

________________________________

Dresscode suggerito:

SHABBY CHICH

________________________________

Per maggiori informazioni

Luca Butti: 333 5814934

________________________________

“ Finchè c'è Prosecco, c'è speranza”

________________________________

c/o La Vigna di Sarah

Via Col de Luna, 6

31029 Vittorio Veneto (TV)

Info generiche:

info@intheloopforyou.it

www.facebook.com/InTheLoopforyou

www.instagram.com/intheloopofficialpage/