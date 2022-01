Intrecci: Duse, d'Annunzio e Malipiero al Museo di Asolo

Un lungo e molteplice intreccio di vite di tre grandi personaggi – Eleonora Duse, Gianfrancesco Malipiero e Gabriele D’Annunzio – raccontato attraverso la lettura di lettere e brani scritti in prima persona dai protagonisti, per restituire anche uno spaccato sulla vita asolana di inizio Novecento. Le letture sono accompagnate dalla musica a cura di Asolo Matinée e si svolgeranno all'interno della sala del Museo dedicata a Eleonora Duse.



Evento a prenotazione obbligatoria a info@museoasolo.it o allo 0423 952313 o al 347 5735246 (WhatsApp).

Il costo è di 6 euro a persona.

Per partecipare è necessario essere dotati di Green Pass rinforzato



Rassegna organizzata dal Museo Civico di Asolo, Cristina Mondin Culture & Museum e Associazione MAReA, con la partecipazione di Asolo Matinée. Si ringraziano per il sostegno: Assiveneta, Eges Calcestruzzi e CNA Asolo.