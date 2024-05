Introduzione al pranic healing di Master Choa Kok Sui

Pranic Healing Day - sabato 25 maggio 2024

REGALATI UN TRATTAMENTO DI PROVA GRATUITO di PRANIC HEALING

Potrai scoprire i vantaggi di questa preziosa disciplina.

Gli operatori di Pranic Healing ti invitano per il 25 maggio 2024

per un'analisi e un trattamento energetico gratuito con questa incredibile tecnica.

Prenota la tua sessione gratuita chiamando Giovanna 389 072 0917

Durante l'incontro si può ricevere:

- un'analisi energetica dell'Aura e dei maggiori Chakra;

-- conoscere la propria situazione energetica;

--- una pulizia generale dell'Aura;

---- provare un trattamento pranico con la rimozione delle energie negative da ansia, stress, irritabilità ... ;

----- ricevere una ricarica energetica.

Alla fine del Trattamento di prova sarà possibile percepire una maggiore lucidità ed energia che perdura nei giorni successivi.

Gli operatori del Centro vi aspettano!!!

Namastè

Associazione Shakti Pranic Healing Via Le Canevare, 50 - 31100 - TREVISO - Tel. 389 072 0917



Facebook: CENTRO SHAKTI PRANIC HEALING TREVISO