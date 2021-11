25 anni di Inverness Pub – Corner Live: eco la jam session celebrativa

Giovedì 18 novembre dalle ore 21:30 grande serata per il 25esimo compleanno dell’Inverness Pub - Corner Live di Mareno di Piave (TV). Per festeggiare i tanti anni di concerti ci sarà una jam session celebrativa coordinata da Aldo Betto. Sul palco si alterneranno tanti dei protagonisti della storia di questo locale, con molte sorprese.



Ingresso libero. Prenotazione consigliata: 0438.30070



Aldo Betto, chitarrista, autore, compositore, ha fondato diverse band, pubblicato cd e suonato live in tutta Italia e all'estero, tra cui cinque tour negli Stati Uniti. Ha inoltre collaborato con un numero davvero ampio di artisti. Musicista eclettico e curioso, sperimenta ed amalgama diversi stili musicali senza pregiudizi, cimentandosi con le varie declinazioni acustiche ed elettriche della chitarra.



L’Inverness è il pub scozzese per eccellenza in provincia di Treviso. Nato nel 1996 fa da un’idea di Tonino Ronchi (titolare anche del Revolution di Conegliano), curioso e instancabile viaggiatore che ha ricreato un angolo di Scozia a Mareno di Piave. All’Inverness Pub si viene accolti da un caldo ambiente in legno e dai tratti tipici della cucina e della cultura scozzese: cornamuse, scudi e spade dei guerrieri, foto e sciarpe delle squadre di calcio. E non manca una zona dandy, un salotto con tanto di caminetto e moquette. Corner Live è la sala concerti adiacente l’Inverness Pub.