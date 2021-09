Fondazione Cassamarca partecipa a "Invito a palazzo"

Invito a Palazzo è un’iniziativa organizzata dall’ABI-Associazione Bancaria Italiana e dall’ACRI-Associazione delle Casse di Risparmio e Fondazioni italiane, che quest’anno giunge alla sua XX edizione. Da tradizione, la giornata prevede l’apertura e la visita guidata a sedi storiche di banche e fondazioni in tutta Italia, offrendo la possibilità al pubblico di accedere a edifici che spesso non sono accessibili perché sedi di uffici.



La Fondazione ha sempre aderito a questa iniziativa, spalancando le porte di molte sue sedi: Ca’ Spineda, Monte di Pietà, Ca’ dei Brittoni, Teatro delle Voci. Quest’anno è stata scelta Ca’ Zenobio, seicentesca dimora situata in Strada Santa Bona Nuova 126 a Treviso.



Come da consuetudine, la Fondazione coinvolge nel progetto gli studenti dei licei cittadini che, nell’ambito di un concordato percorso di alternanza scuola lavoro, svolgono il servizio di guide.



Quest’anno saranno coinvolti circa trenta studenti e studentesse del Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Treviso, la cui sede è vicina a Ca’ Zenobio. Gli studenti hanno già avuto modo di approfondire la conoscenza di questa villa attraverso un lavoro di ricerca che li ha visti impegnati nel passato anno scolastico. Assistiti dalle loro insegnanti, hanno approfondito la storia, l’architettura, gli apparati decorativi della villa e il suo meraviglioso parco, realizzando un video che sarà messo a disposizione dei visitatori.

L’iniziativa rientra nel project work “Lezioni in villa”, che ogni anno focalizza l’attenzione su una villa veneta al fine di far conoscere e valorizzare questi storici edifici e al contempo rendere gli studenti protagonisti attivi sul territorio.



Per la giornata di sabato 2 ottobre, dalle ore 10 alle 18, sarà possibile effettuare una visita guidata alla cappella della villa, alla sala della musica, ad alcune sale della villa e al parco storico.



Per l’occasione saranno aperti non solo la libreria per bambini e ragazzi. che trova sede nelle serre. e l’esposizione di vini della barchessa principale, m sarà anche attivato un punto ristoro con servizio di caffetteria, snack e pasticceria a cura del Gruppo Undici.



Sarà l’occasione per far conoscere alla città non solo questo compendio,che ha già assunto nuove funzioni e si appresta ad aggiungerne altre, ma anche per presentare il lavoro svolto da questi studenti, sempre molto apprezzati per l’impegno e la passione con cui collaborano, insieme agli insegnanti, in queste iniziative.



Obbligatoria la prenotazione e il green pass. Info e prenotazioni (fino ad esaurimento dei posti) a: 0422-513100, fondazione@fondazionecassamarca.it

