"Io sono Shahrazade" - Spettacolo di danze arabo-orientali

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Zero Branco

L’associazione e scuola di danza Madreperla di Villorba ha il piacere di annunciare che domenica prossima 9 Giugno 2024, presso il Teatro Auditorium Comisso a Zero Branco (TV), si terrà alle ore 20.00 il saggio spettacolo di danze arabo-orientali dal titolo IO SONO SHAHRAZADE, ideato, curato e diretto dalla danzatrice, coreografa e insegnante Silvia Ruffin.

“Come di consueto - dichiara Silvia Ruffin - anche la stagione danzante 2023/2024 di Madreperla culmina in un saggio-spettacolo che vede il convolgimento di oltre 80 allieve che, insieme alle insegnanti e con diversi livelli di esecuzione, condivideranno con il pubblico che avrà piacere di partecipare, la gioia della danza e il sapere acquisito. Si tratta di uno spettacolo variegato di danze arabo-orientali - generalmente conosciute con il nome grossolano di danza del ventre - che prevede esecuzioni più tradizionali del folklore orientale a cui si aggiungono momenti di tribal fusion e contaminazione.

Lo spettacolo - continua la direttrice artistica - si presenta come un viaggio sonoro, coreografico e narrativo. Quest’anno ci siamo ispirate alle Mille e una notte e alla straordinaria ed emblematica figura di Shahrazade, a voler trasmettere il carattere tenace, vitale, creativo e salvifico dell’universo femminile, che noi amiamo coltivare con la danza. Si tratta di storie danzate. 24 coreografie per una durata di circa due ore. Come Shaharazade riuscì attraverso il suo amore e la sua arte narrativa a salvare la vita delle giovani donne del regno destinate ad essere sposate e poi uccise dal sultano - che sfogava così il suo odio di uomo tradito - così le nostre danze - attraverso musiche, movenze, storie e interpretazioni - rappresentano la nostra amorevole risposta al negativo che ci circonda.

IO SONO SHAHRAZADE è un momento di condivisione. Nell’arte e nella danza si praticano la bellezza, l’incontro col sé, con l’altro e con gli altri infiniti mondi possibili. Gli anticorpi naturali contro i fabbricatori di odio e di intolleranza.”

Per una serata particolare, in atmosfere orientali e fiabesche, l’appuntamento è dunque al Teatro Auditorium Comisso di Zero Branco, domenica 9 giugno alle ore 20.00.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3471448769.