“#IOSIAMO”: con Tiziana Di Masi le esperienze del mondo del volontariato arrivano a teatro

“Con tutte le cose che ho da fare, figurati se ho tempo per il volontariato…” Così recita l’attrice Tiziana Di Masi all’inizio di “#IOSIAMO Dall’Io al Noi”. Un attacco spiazzante, quello dello spettacolo che andrà in scena giovedì 27 ottobre, alle ore 20.45, sul palco del Cinema Corso di Treviso per la regia di Paolo Valerio e Mirko Segalina con le scene e i video ideati da Antonio Panzuto. Un appuntamento a teatro gratuito, promosso dal CSV Belluno Treviso, nell’ambito del progetto “Attivo il mio tempo: un pensionamento generA(t)tivo” finanziato dalla Regione del Veneto, per raccontare la cultura del dono e del bene comune attraverso le esperienze dei Volontari di tutta Italia. Scene di vita vissuta dai tanti che ogni giorno agiscono per il prossimo senza alcun tornaconto economico, di chi ha abbandonato la logica dell’“Io” per abbracciare quella del “Noi”.

Un vero e proprio one woman show, quello di Tiziana Di Masi – attrice di teatro civile, capace di far commuovere, sorridere e riflettere allo stesso tempo – ideato per dar voce al caleidoscopio di colori ed emozioni, aspirazioni e speranze del Volontariato, diffondendo i principi della cittadinanza attiva. In “#IOSIAMO Dall’Io al Noi” – pièce prodotta da Cikale Operose, con testo di Andrea Guolo – Tiziana Di Masi racconta storie ed esperienze di impegno personale, di uomini e donne che si sono messi in gioco e si sono dati agli altri, generosamente, facendo del bene. Vicende di persone comuni e al tempo stesso straordinarie, che operano all’interno di associazioni impegnate nei fronti più caldi delle emergenze sociali, dall’immigrazione alla povertà fino al recupero dalle dipendenze. Da chi si batte per la difesa dell'ambiente, a quanti operano per l’integrazione sociale di persone con disabilità o che vivono condizioni di marginalità. Un monologo emozionante, multimediale, delicato e prorompente che ricorda quanto essere umani sia l’unica strada percorribile per creare un futuro senza paura, pregiudizi e barriere. Una insolita e spiazzante “messa laica” che commuove e muove gli spettatori a offrire e condividere speranza.

Posti prenotabili chiamando o inviando un messaggio (anche WhatsApp) al numero 324 6165376 o scrivendo una email a promozione@csvbltv.it

Lo spettacolo rientra nella programmazione di “Attivo il mio tempo: un pensionamento generA(t)tivo”, progetto finanziato dalla Regione del Veneto nell’ambito del bando “Invecchiamento Attivo 2021” ai sensi del Decreto n. 62 del 28 dicembre 2021, e realizzato da CSV Belluno Treviso in partenariato con le associazioni Cittadini Volontari – Coordinamento per il Volontariato, Coordinamento Volontariato Treviso Sud OdV, Coordinamento del Volontariato della Castellana – OdV, Volontariato Sinistra Piave OdV, Volontarinsieme, Croce Rossa Italiana Comitato di Feltre, Associazione Bellunesi nel Mondo-Aps, Spazio Amico noi ci siamo, Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile dell’Unione Montana CLZ e la collaborazione di UST CISL Belluno Treviso, CGIL Camera del Lavoro Territoriale di Treviso, CGIL Camera del Lavoro Territoriale di Belluno, UIL Belluno, Camera di Commercio I.A.A. di Treviso-Belluno.