Ippodromo: Gran Premio Memorial comm. Biasuzzi

Fervono i preparativi per l'appuntamento ippico più importante dell’anno, quello del Gran Premio Memorial Comm. Giuseppe Biasuzzi, che si disputerà all’ippodromo S. Artemio di Treviso domenica 17 ottobre.

La corsa, che ricorda il patriarca della Famiglia Biasuzzi, è riservata ai cavalli di 4 anni e ha carattere di internazionalità, con un montepremi di 110.000,00 Euro e lo status di Gruppo 1, il massimo possibile.

In occasione della importante giornata di corse, sulla scorta del successo ottenuto dall’evento Go Smart Go Green, svoltosi a Treviso il week end del 25/26 settembre, nel parterre dell’ippodromo sarà allestita un Expo Show dedicato alle tematiche di mobilità Green. Una rassegna pensata per avvicinare il pubblico presente ai mezzi ed attrezzature a zero emissioni, con l’obiettivo di trasmettere a tutti le nozioni e le tecniche di guida sicura di un veicolo elettrico.

L’ingresso è libero, tuttavia ricordiamo che sarà possibile accedere, come per tutti gli spettacoli all’aperto, esclusivamente esibendo il Green Pass.

Appuntamento domenica 17 ottobre dalle ore 15.00, non mancate!

Link Utili:

https://www.facebook.com/ippodromotreviso

https://www.nordestippodromi.com/nordest/new/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...