Isadora Duncan e le figlie di Prometeo: spettacolo di danza al Teatro Duse

ISADORA DUNCAN INTERNATIONAL INSTITUTE nell’ambito delle celebrazioni per i 45 anni d’attività (1977-2022) & Sophie Eustache, IDII Ambasciatrice in Europa presentano Isadora Duncan & le Figlie di Prometeo Spettacolo di danza di Jeanne Bresciani & degli artisti dell’Istituto Internazionale Duncan di New York Domenica 29 Maggio 2022 alle ore 21 al Teatro Duse.

L’Istituto Isadora Duncan fu fondato nel 1977 da Maria Theresa Duncan, figlia adottiva e allieva di Isadora, per preservare e trasmettere l’innovativa arte della danza creata dalla madre, pioniera e ispiratrice della danza moderna. E coadiuvato da Kay Bardsley, famosa storica della danza e maestra, prosegue in questa missione sempre vitale grazie al direttore artistico Jeanne Bresciani, che fu allieva ed erede culturale di Maria Teresa ed attualmente è assistita da Rosemary Cooper. L’IDII oggi è un’organizzazione internazionale che opera non solo a New York, ma nei cinque continenti, con la missione di preservare l’eredità artistica e filosofica di Isadora, promuovendo l’educazione attraverso lo studio dell’arte classica e del movimento del corpo, nonché di conservare il ricco materiale d’archivio lasciato da Maria Theresa. Da dieci anni le produzioni in Italia vengono promosse dalla tenace Sophie Eustache in location prestigiose come: il museo Villa Pisani di Stra, il teatro di Vicenza, ed a Venezia i palazzi Labia, Pisani Moretta, Contarini Polignac, il Circolo dell’Unione e il Gritti. Si ringrazia il Comune di Asolo, l'ass. InArtEventi, l'ass. Echidna (promotori di eventi culturali sul territorio, Festival del Viaggiatore e Centorizzonti) nel sostenere l’iniziativa con l’intento di potenziare Asolo come meta, centro di cultura e d'interesse turistico.

Domenica 29 maggio 2022 alle ore 21 Teatro Comunale Eleonora Duse Asolo TV Biglietti 10 - 6 euro ingresso gratuito per minori di 14 anni posti non numerati Informazioni prenotazioni e prevendita biglietti: UFFICIO IAT ASOLO E MONTE GRAPPA ASOLO TV tel 0423 529046 info iat@comune.asolo.tv.it Biglietteria al Teatro Duse il 29/05 dalle ore 20 alle ore 21