In ISRAA la mostra "Colori nel Chiostro"

Dopo l’apertura in musica con gli appuntamenti nel Giardino dei Grani con gli studenti delle scuole Stefanini, prosegue il festival organizzato dall’ISRAA per animare il quartiere di Borgo Mazzini a Treviso. Sotto la guida artistica di Ilaria Simeoni, storica dell’arte ed educatrice museale, l’iniziativa si propone di offrire una serie di incontri, tra musica, cibo, arte e teatro. L’obiettivo è quello di animare il quartiere di Borgo Mazzini durante i mesi estivi a beneficio dei residenti delle case di ISRAA e della cittadinanza. L’appuntamento per questo fine vede l’apertura straordinaria dello storico chiostro di Santa Maria Maddalena, sede dell’Ex Umberto I, che ospiterà una mostra pittorica congiunta, in cui saranno esposte opere sia da artisti dell’ISRAA sia del GAT- Gruppo Anziani Treviso di San Liberale.

La mostra, che è stata inaugurata venerdì, resterà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, anche nei giorni di sabato 28 e domenica 29, la mattina dalle 10.00 alle 12.00 ed il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00. All’inaugurazione della mostra erano presenti il Presidente di ISRAA Mauro Michielon, la presidente del GAT Ivonne Tordini e la curatrice della mostra Laura Bovo.

“L’idea del festival parte da lontano” aggiunge il presidente di ISRAA Mauro Michielon “e riprende le iniziative fatte nella Casa Albergo per animare l’estate dei nostri residenti anche in questo periodo. Quest’anno abbiamo deciso di aprire la nostra estate alla città, dando vita ai giardini del Borgo e mettendoli a disposizione di tutti. Ringrazio la coordinatrice della Casa Albergo, Laura Lionetti per aver ideato e portato avanti questo festival insieme alla sua equipe e insieme lo hanno reso possibile. Questa prima edizione sarà un esperimento, ma l’idea è di rendere questa iniziativa un appuntamento fisso, insieme ai nostri anziani, collaborando con il Comune ed altri enti del territorio con l’obiettivo di valorizzare il nostro quartiere e far vivere la comunità.”