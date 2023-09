A Pezzan di Istrana arriva il Circo Patuf con un carico di simpatia

Dopo il tutto esaurito fatto segnare a Noale, il Circo-teatro Patuf arriva per la prima volta ad Istrana, nello spazio parrocchiale di Pezzan (via Montello). Il debutto è previsto venerdì 22 settembre. Si intitola “Reset” il nuovo spettacolo che la compagnia di artisti italo sud-americana da maggio sta portando in giro per il Veneto e il Trentino, regalando agli spettatori momenti di comicità e magia. Esso lancia un forte appello asalvare il mondo dalle tante minacce, prima fra tutte quella ambientale. Un viaggio nel futuro guidati dalla fantasia, durante il quale gli artisti fra comicità, acrobazie, giocoleria, equilibrismo e magia, incanteranno grandi e piccini.

Il Circo Patuf, nato oltre 10 anni fa, da alcuni anni è presente sulle principali piazze del Veneto, dalla montagna al mare, passando per le città d’arte, raccogliendo con i suoi spettacoli sempre il tutto esaurito. Questa è la quinta volta che si esibisce a Noale, ogni anno con uno spettacolo diverso.

Lo spettacolo andrà in scena con più repliche: venerdì 22, sabato 23, mercoledì 27, giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 alle 20.30; sabato 23 e sabato 30 anche alle 17.30; domenica 24 settembre e 1^ ottobre alle 15.30 e alle 18. Per prenotarsi basta chiamare il numero 3927342915.