Istrana Fantasy a Villa Lattes

Folletti, streghe, principesse e cavalieri - Area expo a tema fantasy e medievale sarà allestita nel parco. Ricco programma di spettacoli, danze e animazioni, oltre alla possibilità di visitare la Villa veneta settecentesca

DOMENICA 4 OTTOBRE presso il parco settecentesco di Lattes ad Istrana si svolgerà il primo ISTRANA FANTASY. La manifestazione, organizzata da Comix e Euro&Promos FM, sarà il primo di una serie di iniziative che verranno progettate nei prossimi mesi.

Sarà una giornata fuori dal comune, come fuori dal comune sono queste due grandi realtà: Euro&Promos e Comix che, grazie al prezioso supporto e alla fiducia del Comune di Istrana, per un giorno, riempiranno di professionalità, attenzione e magia una delle più belle ville venete della regione.

I partner

COMIX, sotto la direzione artistica di Mara Pellizza, vanta importanti collaborazioni con enti pubblici per l'organizzazione di eventi ad ampio respiro creativo come CITTADELLA COMIX, “Bic 2020” l'evento Comix, Cosplay and Games di fine estate a Caorle. EUROPROMOS Facility Management S.p.A., è una delle più importanti realtà nel settore multiservizi, che conta oltre 6000 dipendenti su tutto il territorio. La Divisione Cultura, può vantare di importanti referenze in tutt’Italia, che hanno scelto di affidare in outsourcing la gestione degli spazi e dei servizi indiretti, affidandole completamente la gestione ed il relativo coordinamento. Diversi sono i servizi offerti: dalla gestione bibliotecaria, alla catalogazione, passando per il front-office e l’accoglienza nei teatri e nei musei (biglietteria, bookshop, sorveglianza sale,..) per arrivare al servizio di portierato (vigilanza non armata, vigilanza antitaccheggio, portierato fiduciario e “portierato Covid” )fino alla gestione in concessione di spai culturali come Villa Lattes.

Euro&Promos ha avuto la concessione della gestione dell’intera Villa per il prossimo biennio e, assieme ai suoi operatori qualificati e in stretta collaborazione con il Comune di Istrana, sta preparando diverse proposte culturali per l’inverno 2020 pensando già alla programmazione per l’estate 2021.

Emily Marocco, Area Manager di Euro&Promos racconta: “Istrana Fantasy è per noi una sfida, nata dalla necessità, dopo il lockdown, di trovare nuove strade per la cultura e l’intrattenimento, e, con le dovute precauzioni, di riempire di contenuti location così preziose da non poter essere dimenticate, con programmi anche fuori dagli schemi”.

Giorgia Onivello, Direttore della Divisione Cultura di Euro&Promos, spiega: “Stiamo pensando a nuovi modi di fare cultura, che permettano alle persone di usufruire degli spazi in maniera sicura. Questo lungo periodo di sospensione delle attività culturali ha fatto capire a tutti noi quanto, troppo spesso, diamo per scontato le nostre bellezze: ville, parchi, musei e biblioteche. Questa sarà l’occasione per impegnarci ancora di più a renderle patrimonio di tutti. Vi aspettiamo tutto l’anno in Villa, per una visita guidata o una passeggiata nel nostro parco; dietro le mascherine ci saranno sempre i nostri sorrisi ad accompagnarvi “.

La Villa

Villa Lattes è un importante edificio del 1715 realizzato dall’architetto Giorgio Massari, autore di altre importanti residenze patrizie a Venezia e nella zona dell’Asolano, come per esempio palazzo Grassi a Venezia, solo per citarne una. Imperdibile la passeggiata nel suggestivo parco circostante alla Villa, così come visitare l’originale e unica collezione di carillon proposta nel Museo Lattes, oltre che visitare la chiesetta e la collezione di antiquariato e le stanze settecentesche.

L’evento

Dopo l’imposto blocco dovuto al lockdown, finalmente per un giorno Villa Lattes e il suo parco saranno avvolti da un'atmosfera magica, i percorsi alberati, le classiche barchesse e il parco secolare saranno animati da Danze, spettacoli, animazioni, folletti, streghe, principesse e cavalieri. Un mondo incantato per i bambini, a cui sarà dedicata una parte del parco con attività pensate per loro. All'interno della Villa, che sarà visitabile tutto il giorno, con l'accompagnamento delle guide Euro&Promos, per gli appassionati sarà possibile partecipare a conferenze su libri fantasy.

Il programma

Tutto il giorno presso Area fantasy expo e Street food

L’Angolo delle Meraviglie- laboratori, bolle, animazioni, artisti a cura di Gipsy Circus

Rievocazione storica - gli Armigeri di Castelfranco

Il Boia di Noale photoset

Sfilata di figuranti fantasy

Giochi da tavolo - con Il Regno di Atlantica e associazioni ludiche

Il Grillo Parlante - animazione per bambini con Stefano Fasolo

Area Divinazione

11.00 Presentazione del libro fantasy “Harald” di Letizia Cogo. Presente l’autrice.

12.00 Workshop con Marta Niero “Quando un filo di lana lega passioni parlando di te”

14.00 Presentazione del libro “L’immortalità del sacrificio” di Maia Bordin. Presente l’autrice

15.30 Gara Cosplay

17.00 Concerto: Disney Time Machine Voce: Marco Simonelig

19.00 “The FirewallGipsyCircus show” Giocoleria e danza con il fuoco

La sicurezza e la tutela dei visitatori saranno al primo posto, per permettere lo svolgimento dell’evento e di fruire ai partecipanti delle speciali collezioni della famiglia Lattes.

Sia negli spazi interni che negli spazi esterni della Villa, sarà obbligatorio mantenere le opportune distanze di sicurezza tra le persone previsti dalla normativa in corso, attualmente stabilite in un metro.

L’accesso al Museo è consentito solo muniti di mascherina e con idonea igienizzazione delle mani.

INFO E PRENOTAZIONI:

Gradita prenotazione ai seguenti contatti:

- 0422/831888 – 334/6807378

- info@museovillalattes.it

- https://www.museovillalattes.it/

- Pagina Facebook: https://www.facebook.com/villalattes

- Pagina Facebook: https://www.facebook.com/WeAreEuroPromos

- Evento Facebook

COSTO DEL BIGLIETTO

- Euro 8,00

- I bambini sotto i 10 anni entrano gratis.

- Il biglietto si acquista il giorno stesso dell'evento.

- Ingresso dall'ampio parcheggio.

- Il biglietto dà diritto anche alla visita alla Villa, già museo degli automi e dei carillon, unico al mondo.

· INFO ESPOSITORI: info@giallocreativo.net

· INFO PROGRAMMA: info@ufficiostampa.org

· INFO COSPLAY, FOTOGRAFI E ACCREDITI: cosplay@giallocreativo.net, con oggetto: istrana fantasy (i posti sono limitati)