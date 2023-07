Istrana, il distretto in festa: al via l'estate del commercio

Prende il via ufficialmente, con la festa in programma venerdì 7 luglio, dalle ore 20:30 in poi, l’estate del commercio ad Istrana con una festa “Hot 80&90”, una serata di musica e allegria, con DJ set, all’insegna dei mitici anni ‘80 e ‘90. L’iniziativa, curata dal Distretto del Commercio “Charta Istriana” è la quarta che arriva a compimento, dopo i successi delle iniziative del Natale, del Carnevale e della Pasqua, che hanno visto flussi di pubblico, incremento dello shopping, commercianti coesi e proattivi.

Oltre alla musica un chiosco, appositamente montato, distribuirà birra, bibite, spritz e tutte le offerte responsabili ricavate verranno devolute ai Volontari di Istrana che assolvono a importanti funzioni sociali a supporto della popolazione fragile e anziana. Questo tipo di iniziative a “scopo sociale” sono una delle prerogative del Distretto, infatti come in precedenti occasioni lo sforzo dei commercianti, in collaborazione con Amministrazione Comunale, ProLoco, Confcommercio e altre Associazioni, hanno portato, per esempio, un significativo contributo economico a Caritas di Istrana in occasione della Pasqua e prima ancora con il Carnevale, ai bambini delle scuole, ai quali sono stati consegnati regali e premi vari.

«Questa Festa a tema» spiegano dal Distretto «ha un forte appeal e segna non solo l’inizio dell’estate, ma rafforza l’identità di questo Distretto che ha una storia breve ma è ricco di potenzialità e sta raggruppando una quarantina di attività commerciali. É un vero esempio di rete di imprese, capace di relazionarsi con la Pubblica Amministrazione e di portare valore aggiunto al territorio. Per questa festa i commercianti si sono autotassati dimostrando tutto il ruolo sociale ed economico del commercio».

Il nome del Distretto evoca l’origine romana del Comune, Charta Istriana, un Comune che coi suoi oltre 9000 abitanti, le 4 frazioni di Ospedaletto, Pezzan, Sala e Villanova, circa 140 imprese, si colloca in un territorio strategico di cerniera vicino a Treviso ma collegato a Castelfranco e Montebelluna, dotato di alcune peculiarità di rilievo, come Villa Lattes, con le due barchesse, sede ideale per eventi, teatro e cultura, e per la vicinanza all’aeroporto, un driver per il turismo della provincia di Treviso. Il Distretto nasce da un parternariato che raggruppa 38 soggetti, pubblici e privati, tra cui le principali Associazioni di categoria del commercio.