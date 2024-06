31^ Rassegna concertistica "Istrana in musica" - New Ensamble Orchestra

Sabato 8 giugno alle ore 18:30 presso il parco di Villa Lattes a Istrana si terrà il secondo appuntamento della 31^ Rassegna Concertistica “Istrana in Musica” in cui si esibirà la New Ensamble Orchestra. Si tratta di una formazione orchestrale che conta più di venti elementi e nasce grazie alla dedizione del suo direttore in occasione del quarantennale della Scuola Musicale d’Istrana. Il programma è vario e orientato alla musica moderna con rivisitazioni di brani particolarmente raffinati e di complessa struttura e di brani di più facile ascolto, proprio per avvicinare un pubblico giovane ed eterogeneo.



Per l’occasione si potranno ascoltare musiche di René Aubry, Robert Miles, Yann Tiersen, Giorgio Gaslini, Youssou N’Dour, Shade, Adele ecc. Ingresso responsabile