Istrana Magic: a Villa Lattes cosplayer, animazione e una magica caccia al tesoro nel parco

Il suggestivo spettacolo del fuoco, i cosplay e la caccia al tesoro per famiglie. Tante attività in una location unica per Halloween. Il 30 ottobre dalle 10 alle 20, a Villa Lattes di Istrana (TV) torna Istrana Magic. Con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Istrana, Euro&Promos - società di Facility Management e gestore della Villa - e Lachi S.r.l.s. – società che si occupa di intrattenimento e sicurezza, hanno organizzato un originale evento per Halloween che si svolgerà nel meraviglioso parco di Villa Lattes. L’evento prenderà il via ufficialmente alle 10 con lo spettacolo delle bolas e dei trampoli. A seguire i laboratori per bambini e famiglie condotti dallo staff di Lachi durante i quali i più piccoli verranno aiutati a inventare e realizzare il proprio travestimento fantasy. Nel pomeriggio, dalle 15, prende il via la grande “Caccia al tesoro” con lo staff di Euro&Promos: tutti insieme a caccia del fantasma nel parco di Villa Lattes, 800 mq di nascondigli e incanti dove vivere la più magica delle avventure. Alle 16.30 è in programma il suggestivo spettacolo del fuoco e a seguire la sfilata di cosplayer dove potranno esibirsi i costumi e i personaggi più originali. I premi saranno messi a disposizione da alcuni esercenti del Comune di Istrana. La festa si chiude con un djset.

Durante la giornata saranno allestite una zona food truck e una zona espositiva con artigiani e hobbisti del territorio. Co-organizzatori dell'evento “Le principesse Disney” che saranno presenti in villa durante tutta la giornata, da segnalare anche la partecipazione di “Venezia Comix” con un’interessante mostra di fumetti. Ovviamente durante la giornata sarà possibile visitare, su prenotazione, anche la villa settecentesca, gioiello dall’architetto veneziano Giorgio Massari, e conoscere l’originale collazione dei carillon che il proprietario, Bruno Lattes, ha raccolto durante i suoi viaggi in tutto il mondo. “È una bella occasione – afferma Gloria Querini, Presidente di Euro&Promos FM S.p.A. – per valorizzare la Villa e il suo parco, una meraviglia del comune di Istrana. Dopo gli anni del Covid torniamo alla piena normalità, sarà una grande festa”. Il prezzo per gli adulti per l’intera giornata è di 8 euro, dalle 17 entrata ridotta a 5 euro. Per i bambini sotto i 12 anni l’ingresso è fissato a 3 euro. Non è necessaria la prenotazione.