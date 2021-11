Villa Lattes, in arrivo i mercatini di Natale

Istrana Fantasy, tenutosi il 17 ottobre scorso ha coinvolto 1200 persone. Gli ospiti dell’evento sono stati travolti dalla magia del Fantasy in una domenica all’insegna del divertimento, con spettacoli, danze e animazioni per adulti e bambini. Il weekend di Halloween ha riconfermato il successo degli eventi in Villa, in questo caso l’allestimento dark con colpi di scena da brividi, caccia ai fantasmi e “dolcetto o scherzetto” hanno coinvolto soprattutto i più piccoli. Nelle giornate del 30 e del 31 ottobre Villa Lattes ha accolto numerosi gruppi da trenta a cinquanta persone. Il numero di adesioni ha superato la soglia prevista e si è deciso, quindi, di estendere l’evento a un turno extra.

«La pubblicità, gli eventi e gli appuntamenti culturali hanno ampliato la visibilità di Villa Lattes - spiega Emily Marocco, Area Manager di Euro&Promos che gestisce la dimora storica – gli ospiti che hanno partecipato all’evento avevano sentito parlare della Villa prima e in molti si sono dimostrati interessati a tornare anche solo per una passeggiata nel parco. Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto e vogliamo proseguire su questa strada». L’obiettivo è quello di rendere la Villa, il museo al suo interno e il parco circostante un luogo fruibile e vivibile grazie agli appuntamenti culturali e alle attività ricreative dedicate alle famiglie.

Dopo questi successi Euro&Promos continua a essere impegnata nell’organizzazione di un fitto calendario di attività che portino in luce il valore di Villa Lattes ad Istrana. La Villa si prepara, infatti, all’arrivo del Natale con un programma di laboratori a tema e tradizioni natalizie, tutto realizzato in collaborazione con il Comune di Istrana.

Domenica 5 dicembre 2021, la Villa sarà popolata dai mercatini natalizi per un’intera giornata con ingresso gratuito. Ci saranno prodotti artigianali, enogastronomici, oltre alla casetta di Babbo Natale. Immancabili per gli ospiti cioccolata calda, panettone e vin brulè. Gli ultimi mesi di quest’anno saranno scanditi da numerosi appuntamenti a Villa Lattes, ma Euro&Promos ha già messo in moto nuove idee e progetti per il 2022 che accompagneranno gli ospiti della Villa.