Itinerario turistico "La Treviso di Paris Bordon"

A pochi giorni dal termine della mostra dedicata a Paris Bordon al Museo S. Caterina, Guide di Marca Vi propone un itinerario nel centro storico sulle tracce del Divin Pitor per conoscere le sue opere e la Treviso del XVI secolo, epoca in cui ha vissuto.

La Vostra Guida sarà Valentina Crespan

Durata: 2h circa

Luogo d’incontro: ore 15.00 piazza Duomo

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Ingressi a pagamento: non previsti.

Numero massimo di partecipanti: 25 persone

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a valentinacrespan@virgilio.it oppure un messaggio al 347 9250499



La visita si svolgerà anche in caso di maltempo.