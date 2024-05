Ivan Pedretti presenta il suo libro “Come vorrei… Giusta e libera, democratica e solidale. Cara Europa, cominciamo da qui”

Martedì 21 maggio alle ore 17 all’auditorium sede CGIL di via Dandolo a Treviso

Un’occasione per parlare di Europa e democrazia attraverso lo sguardo di chi ha vissuto in prima persona il Sindacato e le vicende del Paese degli ultimi decenni. Questo l’appuntamento organizzato dallo SPI CGIL di Treviso per martedì 21 maggio alle ore 17 all’auditorium della sede CGIL di via Dandolo a Treviso con Ivan Pedretti, già segretario generale nazionale del Sindacato dei Pensionati della CGIL, che presenterà il suo libro “Come vorrei… Giusta e libera, democratica e solidale. Cara Europa, cominciamo da qui”, recentemente pubblicato.

Ad affiancare Ivan Pedretti nella presentazione del suo lavoro editoriale il segretario generale dello SPI CGIL di Treviso Vigilio Biscaro e Laura Canzian, giornalista.