Izakaya, il menu' di tapas giapponesi!

Forse non tutti sanno che in Giappone sono molto diffusi gli IZAKAYA: dei luoghi molto piccoli, intimi e raccolti, dove si ritrovano i colleghi dopo una dura giornata di lavoro. Gli Izakaya, il cui nome significa letteralmente “negozio di saké dove ci si siede”, sono locali creati per divertirsi e straviarsi con sakè, vino e assaggi di cibo spettacolare.



Gallery

Parallelo dei nostri cicchetti o delle tapas spagnole, in questa serata dedicata al Japanese Izakaya Menù impareremo a preparare: gli Yakiudon, ovvero le tagliatelle Udon saltate con carne e verdure; gli Iwashi no nanbanzuke, una sorta di “sarda in saor” in stile giapponese; Harusame sarada, che consiste in una delicata e confortante insalatina di vermicelli di soia unita ad un mix di verdure. Cucineremo infine due tipi di Yakitori, uno più succulento dell’altro: Negima ossia lo spiedino di pollo e cipollotto, e Tsukune, lo spiedino di polpette di pollo. Una lezione di cucina tenuta dalla cuoca giapponese (di Tokyo) Miki Hiura. Da non perdere per gli appassionati di cucina nipponica!