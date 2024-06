Orario non disponibile

JAM Festival Vittorio Veneto 14, 15, 16 giugno 2024 Vittorio Veneto, Città della Musica, ospita per 3 giorni un nuovo evento dedicato alla sperimentazione musicale. Grandi artisti internazionali e concerti nei luoghi più suggestivi della città. “Carpe Diem” è lo slogan del nuovo festival musicale che nasce quest’anno a Vittorio Veneto, la città che nella Marca Trevigiana più si è caratterizzata nell’ambito della promozione della musica di qualità. Si tratta di un progetto dell’Associazione Jazz Alta Marca che intende valorizzare l’aspetto sperimentale e legato all’improvvisazione della creazione musicale contemporanea.

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno i luoghi più iconici della “Città della Musica”, dal Museo della Battaglia al Santuario di Santa Augusta, dal Palafenderl all’Oratorio dei Battuti in Serravalle, saranno la meravigliosa cornice di proposte musicali uniche e irripetibili, capaci di stabilire un rapporto viscerale con l’ambiente che le ospiterà e con il pubblico che saprà accoglierle. Accanto a concerti rodati e interpretati da alcuni dei più interessanti compositori e strumentisti della scena sperimentale contemporanea, il programma prevede esibizioni che prenderanno vita sul momento dall’incontro di musicisti di diversa formazione. Il termine JAM deriva infatti dallo slang musicale statunitense e sta a identificare l’incontro di musicisti che si esibiscono insieme senza arrangiamenti o orchestrazioni preventive. Tra gli ospiti di eccezione il Friulano Francesco Bearzatti, uno dei più apprezzati sassofonisti della scena europea: Miglior ancia 2011 per la rivista “Musica Jazz”, miglior Sax Tenore nei “Jazz It Awards”, miglior Musicista Europeo 2011 secondo l’Accademie Francaise du Jazz.

Bearzatti aprirà il Festival Venerdì 14 alle ore 20:45 nell’aula civica del bellissimo Museo della Battaglia, accompagnato dal talentuoso chitarrista Luca Zennaro. Il concerto sarà anticipato dalla performance di Massimo De Mattia, virtuoso del flauto traverso.

Sabato 15 Giugno il Palafenderl durante tutto il pomeriggio ospiterà un workshop di formazione avanzata condotto dagli straordinari Zlatko Kau?i? (un mito vivente per l’innovazione nel campo della batteria) e Giovanni Maier, bassista di grande levatura che con Kau?i? condivide da anni progetti di ricerca e sull’ orchestrazione estemporanea o “conduction” (iscrizioni su www.jazzaltamarca.it). A partire dalle 20:00 il teatro palafenderl ospiterà varie esibizioni, comprese quelle dei partecipanti allo stage. Sul palco si alterneranno Alessandro Fedrigo (basso), Bostjan Simon (Sax e Live Elettronica), gli stessi Kau?i? e Maier e altri ospiti a sorpresa.

Domenica 16 lo splendido Santuario di Santa Augusta, raggiungibile solo a piedi con una passeggiata di 20 minuti dal quartiere di Serravalle, accoglierà un vero e proprio Happening: alle ore 10:00 una visita storico-artistica guidata dalla Prof.ssa Silvia Bevilacqua e l’Arch. Susanna Maset, e alle 10:30 Daniele D’Agaro al sax e ai clarinetti, Alessandro Turchet al contrabbasso intrecceranno le loro linee armoniche a quelle melodiche del “chioccolatore” Camillo Prosdocimo, campione europeo nell’arte dell’imitazione degli uccelli. Nel pomeriggio, al piccolo Oratorio dei Battuti (Serravalle), decorato da un ciclo molto suggestivo di affreschi realizzati nel corso della prima metà del XV secolo, sarà possibile ascoltare la chitarrista e compositrice vittoriese Francesca Naibo, un’altra personalità di spicco della ricerca musicale contemporanea a livello internazionale.

Tutti i concerti saranno accessibili con ingresso ad offerta libera. E’ vivamente consigliata la prenotazione attraverso il sito www.jazzaltamarca.it dove è disponibile anche il programma del festival per esteso.

JAZZ ALTA MARCA Cell +39 338 845 0498 www.jazzaltamarca.it