Proseguono senza sosta i concerti Jazz e Blues al Biblio di Treviso, al Giovedì e al Venerdì in via Diaz. Giovedì, con inizio previsto intorno alle 19:30, si esibiranno Lino Brotto e Fabrizio Rispoli in un duo di chitarre. Venerdì, stessa ora, Alice Dal Col e Stefano Cattai intratterranno il pubblico del locale musicale trevigiano, con un repertorio Blues e Soul con voce e chitarra. Durante la serata sarà possibile cenare oppure gustare uno dei tanti drink preparati dal bartender del Biblio. Consigliata la prenotazione.