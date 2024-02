Jazz e blues al Biblio

Per la consueta rassegna di eventi Jazz, il Biblio di Treviso propone per Giovedì 15 un duo tutt’altro che convenzionale. I musicisti Nicola Guidolin e Thomas Zausa, attraverso la fusione di Piano e Batteria, si esibiranno in un repertorio che, attraversando epoche differenti, avrà come filo conduttore l’improvvisazione.



Venerdì 16, andrà in scena un concerto Blues dove i protagonisti saranno Gabriele ‘neck’ Collin e Stefano Zabeo, già noti per la partecipazione a festival e collaborazioni internazionali daranno vita ad una performance particolarmente intensa.