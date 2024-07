Jazz e bollicine a La Tordera

È tutto pronto a La Tordera per accogliere, sabato 6 luglio a partire dalle ore 19.00, la terza tappa della dodicesima edizione di GAIAJAZZ Musica & Impresa, la rassegna jazzistica internazionale palcoscenico di D•WORK, progetto dell’Associazione Dotmob che ha come mission la comunicazione del valore d’impresa.



Un vero e proprio viaggio tra borghi, parchi e cantine all’insegna del valore d’impresa seguendo il fil rouge della sostenibilità, che vede coinvolta l’azienda della famiglia Vettoretti a Vidor (TV). La serata prenderà il via alle 19.00 con un momento di degustazione enogastronomica, dove i Valdobbiadene e Asolo Prosecco Superiore Docg e i Prosecco Doc Treviso de La Tordera verranno serviti in abbinamento alle proposte a base di prodotti tipici del territorio del ristorante La Mela Cotogna di Codognè. Si proseguirà con lo spazio dedicato al D•Talk a tema imprenditoriale, per poi giungere al concerto dell’Andrea Braido Jazz Fusion Trio, un progetto improntato su una stimolante commistione che abbraccia jazz, rock e blues. La formazione è guidata da Braido, uno fra i più affermati chitarristi italiani degli ultimi vent’anni, accompagnato da Alessandro Simeoni (basso) e Guido Faedo (batteria). In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno della cantina.



Informazioni generali

Partecipazione a persona: 15€, ingresso gratuito per ragazzi/e sotto i 13 anni. Il biglietto non comprende il consumo di cibi e bevande. Parcheggio gratuito all'interno della cantina.



Per informazioni : visit@latordera.it / +39 0423 985362