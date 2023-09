Giovedì alle 21 riprende la rassegna di musica Jazz organizzata dal Biblio Art, Food and Drink di Treviso in via Diaz che, con l’occasione sarà chiusa al traffico dalle 20.00. Ad esibirsi sarà il trio formato da Lino Brotto alla chitarra, Marco Trabucco al Contrabbasso e Jacopo Zanette alla Batteria. È consigliata la prenotazione.