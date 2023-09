Continua la rassegna musicale Jazz in the Street organizzata da Biblio Art, Food and Drink di Treviso. In via Diaz, di fronte al locale suonerà il duo composto da Marco Trabucco al Contrabbasso e Francesco de Luisa al Piano. La via sarà, come di consueto, chiusa al traffico, ma, in caso di maltempo, lo spettacolo potrà tenersi all’interno del locale. È consigliata la prenotazione allo 0422 270575.