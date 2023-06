Jazz in the street

Si ripete anche questo Venerdì, l'evento musicale presso il Biblio Art, Food and Drink di via Diaz. A suonare, questa settimana il quartetto composto da Alessandro Gajo, Massimiliano Gajo, Alessandro Barbieri e Stefano Nardon, rispettivamente Chitarra, Basso, Batteria e Piano. Il concerto si terrà all'aperto negli spazi antistanti il locale e la via sarà chiusa al traffico per la durata dell'evento.

Consigliata la prenotazione